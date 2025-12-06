Кэм Томас пропустит еще минимум две недели

Кэм Томас успешно восстанавливается после травмы.

Защитник Кэм Томас выбыл из состава «Бруклина» в начале ноября с травмой задней поверхности бедра. «Нетс» с ним в составе начали сезон с 7 поражений. Сейчас на счету команды уже 5 побед (5-17).

Очередное обследование показало прогресс «скорера». Томас приступил к легким упражнениям на площадке. Следующий осмотр пройдет через 2 недели.

Томас набирает 21,3 очка, 1,4 подбора и 2,6 передачи за 28,3 минуты в среднем в свой контрактный год.