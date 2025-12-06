0

Адриатическая лига. «Спартак Суботица» победил «Мегу», «Борац Чачак» обыграл КРКА

Сегодня в рамках Адриатической лиги прошли два матча.

«Спартак Суботица» справился с «Мегой», «Борац Чачак» победил КРКА.

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Группа A

Положение команд: Дубай ОАЭ – 7-0, Партизан Сербия – 5-1, Клуж Румыния – 5-2, Игокеа Босния и Герцеговина – 4-2, ФМП Сербия – 3-4, Сплит Хорватия – 2-5, Студентски центар Черногория – 2-6, Борац Чачак Сербия – 2-6, КРКА Словения – 2-6.

Группа B

Положение команд: Цедевита-Олимпия Словения – 6-1, Будучность Черногория – 6-2, Спартак Суботица Сербия – 5-3, Црвена Звезда Сербия – 4-3, Босна Роял Босния и Герцеговина – 3-4, Илирия Словения – 3-4, Задар Хорватия – 3-5, Мега Сербия – 2-6, Вена Австрия – 2-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoАдриатическая лига
logoКРКА
logoСпартак Суботица
результаты
logoМега
logoБорац Чачак
