«Новый Орлеан» готов рассматривать возможность обмена Херберта Джонса и Трея Мерфи
«Пеликанс» рассматривают возможность перестройки.
Ранее сообщалось, что «Новый Орлеан» примет достойное предложение по обмену Зайона Уильямсона.
Инсайдер Джейк Фишер информирует, что клуб изменил мнение и о доступности форвардов Херберта Джонса и Трея Мерфи, которые всегда считались частью долгосрочных планов организации.
«Команды рассказывают, что «Новый Орлеан» начал слушать и показывает определенную готовность обсуждать сделки по этим игрокам. К ним будет большой интерес в лиге.
У обоих долгосрочные контракты, которые считаются удобными для клуба. До 30 миллионов ежегодно, это очень значимый порог на нынешнем рынке.
Но «Пеликанс» планируют запрашивать высокую цену, несколько драфт-пиков первого раунда за любого из этих парней», – поделился Фишер.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Bleacher Report
