«Новый Орлеан» готов рассматривать возможность обмена Херберта Джонса и Трея Мерфи

«Пеликанс» рассматривают возможность перестройки.

Ранее сообщалось, что «Новый Орлеан» примет достойное предложение по обмену Зайона Уильямсона .

Инсайдер Джейк Фишер информирует, что клуб изменил мнение и о доступности форвардов Херберта Джонса и Трея Мерфи , которые всегда считались частью долгосрочных планов организации.

«Команды рассказывают, что «Новый Орлеан » начал слушать и показывает определенную готовность обсуждать сделки по этим игрокам. К ним будет большой интерес в лиге.

У обоих долгосрочные контракты, которые считаются удобными для клуба. До 30 миллионов ежегодно, это очень значимый порог на нынешнем рынке.

Но «Пеликанс» планируют запрашивать высокую цену, несколько драфт-пиков первого раунда за любого из этих парней», – поделился Фишер.