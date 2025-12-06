Миленко Богичевич: «Забрали подборы в нападении, сделали больше результативных передач и заставили соперников совершить 21 потерю. Настоящие герои»

Миленко Богичевич остался доволен игрой «Автодора».

Саратовский «Автодор» не смог справиться с УНИКСом у себя дома (58:74).

Главный тренер команды, тем не менее, положительно оценивает выступление своих игроков.

«Я удовлетворен тем, как они боролись – это была главная цель на этот матч. Хочу сказать, что несмотря на всю ситуацию с покинувшими клуб, я рад видеть, с каким настроем вышли парни. В раздевалке мы говорили о том, что нам важно биться сегодня даже с укороченной ротацией. Мы забрали подборы в нападении, сделали больше результативных передач и заставили соперников совершить 21 потерю. Это доказывает желание команды сражаться и играть до конца. Конечно, этого недостаточно для победы над такой командой как УНИКС. Так или иначе, мы справимся. Для меня наша команда – настоящие герои с сильным характером. Сейчас все нелегко, но мы идем дальше», – заявил Миленко Богичевич.