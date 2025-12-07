НБА. 42 очка Лавина помогли «Сакраменто» обыграть «Майами», «Голден Стэйт» без Карри, Батлера и Грина справился с «Кливлендом», несмотря на 29 очков Митчелла, и другие результаты
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли семь матчей.
«Кливленд» проиграл обескровленному «Голден Стэйт» (94:99), несмотря на 29 очков (11 из 26 с игры, 7 из 14 из-за дуги) Донована Митчелла.
«Сакраменто» разобрался с «Майами» (127:111) благодаря 42 очкам (12 из 24 с игры, 8 из 13 трехочковых, 10 из 11 штрафных) Зака Лавина и прервал серию из 4 поражений.
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
