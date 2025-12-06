Чемпионат Турции. «Бурсаспор» справился с «Галатасараем», «Маниса» уступила «Бахчешехиру»
6 декабря в чемпионате Турции прошли три матча.
«Бурсаспор» справился с «Галатасараем», «Маниса» проиграла «Бахчешехиру».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
Положение команд:Бешикташ – 9-0, Бахчешехир – 9-1, Фенербахче – 8-1, Анадолу Эфес – 6-3, Галатасарай – 6-4, Тюрк Телеком – 5-4, Тофаш – 5-5, Трабзонспор – 5-5, Эсенлер Эроспор – 4-5, Меркезефенди – 4-5, Бурсаспор – 4-6, Петким Спор – 3-6, Маниса – 3-7, Мерсин – 3-7, Каршияка – 1-8, Бююкчекмедже – 1-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
