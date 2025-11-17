  • Спортс
  • Адриатическая лига. 28 очков Буги Эллиса помогли «Дубаю» победить ФМП, «Цедевита-Олимпия» вырвала победу у «Црвены Звезды» в напряженной концовке
Адриатическая лига. 28 очков Буги Эллиса помогли «Дубаю» победить ФМП, «Цедевита-Олимпия» вырвала победу у «Црвены Звезды» в напряженной концовке

Сегодня в рамках Адриатической лиги прошли два матч.

«Цедевита-Олимпия» победила «Црвену Звезду» в напряженной концовке

ФМП дома проиграл «Дубаю». Разыгрывающий гостей Буги Эллис набрал 28 очков.

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Группа A

Положение команд: Дубай ОАЭ – 7-0, Партизан Сербия – 4-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 4-1, Клуж Румыния – 4-2, ФМП Сербия – 3-3, Сплит Хорватия – 2-4, Студентски центар Черногория – 2-5, Борац Чачак Сербия – 1-5, КРКА Словения – 0-6.

Группа B

Положение команд: Цедевита-Олимпия Словения – 5-1, Спартак Суботица Сербия – 4-2, Будучность Черногория – 5-2, Црвена Звезда Сербия – 3-3, Босна Роял Босния и Герцеговина – 3-3, Мега Сербия – 2-4,  Илирия Словения – 2-4, Вена Австрия – 2-4, Задар Хорватия – 2-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
