Товарищеский матч. Женщины. Россия уступила Венгрии на выезде

Женская сборная России провела товарищеский матч с командой Венгрии.

Женская сборная России, находящаяся в турне по Венгрии, уступила местной сборной со счетом 61:70.

Товарищеский матч

Секешфехервар, Венгрия

Венгрия – Россия – 70:61 (17:20, 15:7, 16:18, 22:16)

ВЕНГРИЯ: Киш (16 + 9 подборов), Дул (10).

РОССИЯ: Косу (17 + 8 подборов), Глонти (12), Савукова (10 + 3 перехвата), Кузнецова (9), Майга (4 + 8 подборов).

16 ноября. 20.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

