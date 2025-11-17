Товарищеский матч. Женщины. Россия уступила Венгрии на выезде
Женская сборная России провела товарищеский матч с командой Венгрии.
Женская сборная России, находящаяся в турне по Венгрии, уступила местной сборной со счетом 61:70.
Товарищеский матч
Секешфехервар, Венгрия
Венгрия – Россия – 70:61 (17:20, 15:7, 16:18, 22:16)
ВЕНГРИЯ: Киш (16 + 9 подборов), Дул (10).
РОССИЯ: Косу (17 + 8 подборов), Глонти (12), Савукова (10 + 3 перехвата), Кузнецова (9), Майга (4 + 8 подборов).
16 ноября. 20.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт РФБ
