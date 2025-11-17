Пол Джордж дебютирует в сезоне в матче против «Клипперс»

Пол Джордж может выйти на площадку в матче против «Клипперс».

Форвард «Филадельфии» Пол Джордж , пропустивший начало сезона из-за восстановления после операции на левом колене, готов вернуться на площадку.

По информации инсайдера ESPN Шэмса Чарании, ожидается, что 35-летний баскетболист выйдет на площадку в домашнем матче против своей бывшей команды – «Клипперс ».