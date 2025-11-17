Пол Джордж дебютирует в сезоне в матче против «Клипперс»
Пол Джордж может выйти на площадку в матче против «Клипперс».
Форвард «Филадельфии» Пол Джордж, пропустивший начало сезона из-за восстановления после операции на левом колене, готов вернуться на площадку.
По информации инсайдера ESPN Шэмса Чарании, ожидается, что 35-летний баскетболист выйдет на площадку в домашнем матче против своей бывшей команды – «Клипперс».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости