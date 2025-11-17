Никола Йокич и Джейлен Джонсон – лучшие игроки недели

НБА назвала Николу Йокича и Джейлена Джонсона игроками недели.

Центровой «Денвера» Никола Йокич и форвард «Атланты» Джейлен Джонсон названы лучшими игроками недели в Западной и Восточной конференциях НБА соответственно на 4-й неделе сезона-2025/26 (10–16 ноября).

Йокич на минувшей неделе набирал 39 очка, 13 подборов и 8 передач в среднем за матч. «Наггетс» выиграли три матча из трех.

«Хокс» завершили неделю с результатом 4-0. Показатели Джонсона составили 24 очка, 12 подборов и 9,3 передачи в среднем за встречу.