«Лейкерс» впервые в этом сезоне провели тренировку со всеми 14 игроками основного состава

«Лейкерс» впервые провели полноценную тренировку в полном составе.

Главный тренер «Лейкерс » Джей Джей Редик сообщил, что его команда впервые в сезоне провела полноценную тренировку с участием всех 14 игроков основного состава.

Реддик заявил, что рассчитывает на возвращение в строй Маркуса Смарта и Руи Хатимуры , которые пропустили предыдущий матч с «Милуоки», к игре против «Юты». Что касается Леброна Джеймса и Гэйба Винсента , их участие в предстоящей встрече с «Джаз» пока остается под вопросом.