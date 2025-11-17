7

«Лейкерс» впервые в этом сезоне провели тренировку со всеми 14 игроками основного состава

«Лейкерс» впервые провели полноценную тренировку в полном составе.

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик сообщил, что его команда впервые в сезоне провела полноценную тренировку с участием всех 14 игроков основного состава.

Реддик заявил, что рассчитывает на возвращение в строй Маркуса Смарта и Руи Хатимуры, которые пропустили предыдущий матч с «Милуоки», к игре против «Юты». Что касается Леброна Джеймса и Гэйба Винсента, их участие в предстоящей встрече с «Джаз» пока остается под вопросом.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница инсайдера Дэйва Макменамина в соцсети X
