6

Жорди Фернандес: «Мы хотим, чтобы Майкл Портер атаковал кольцо, а не «танцевал» с мячом»

Главный тренер «Бруклина» раскрыл ключевое требование к Майклу Портеру.

После победы над «Вашингтоном» (129:106), в которой Майкл Портер набрал 34 очка, сделал 9 подборов и отдал 7 передач, главный тренер «Бруклина» Жорди Фернандес поделился ожиданиями от форварда.

«У него есть план, как стать лучше и демонстрировать то, чего он раньше не делал. И сейчас главное для него: завершать свои рывки за спину соперникам, не «танцевать» с мячом, не злоупотреблять дриблингом, а атаковать кольцо. От этого выигрывают абсолютно все.

И знаете что? Обычно, когда он так играет, в первую очередь выигрывает он сам. Поэтому мы хотим и нам нужно, чтобы он играл именно так, потому что это заразительно и полезно для всей команды. Я очень горжусь им», – сказал Фернандес.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The New York Post
