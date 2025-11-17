Джа Морэнт пропустит как минимум две недели из-за растяжения икроножной мышцы

Джа Морант пропустит ближайшие две недели из-за травмы икроножной мышцы.

«Мемфис » официально сообщил, что разыгрывающий Джа Морэнт получил растяжение правой икроножной мышцы первой степени в выездном матча «Гриззлис» против «Кливленда».

26-летний баскетболист пропустит как минимум две недели и будет повторно обследован по истечении этого срока.

В сезоне-2025/26 Морэнт принял участие в 12 матчах, набирая в среднем 17,9 очка, 3,5 подбора и 7,6 передачи за 29 минут на паркете.