Джа Морэнт пропустит как минимум две недели из-за растяжения икроножной мышцы
Джа Морант пропустит ближайшие две недели из-за травмы икроножной мышцы.
«Мемфис» официально сообщил, что разыгрывающий Джа Морэнт получил растяжение правой икроножной мышцы первой степени в выездном матча «Гриззлис» против «Кливленда».
26-летний баскетболист пропустит как минимум две недели и будет повторно обследован по истечении этого срока.
В сезоне-2025/26 Морэнт принял участие в 12 матчах, набирая в среднем 17,9 очка, 3,5 подбора и 7,6 передачи за 29 минут на паркете.
