«Столько мухлевали и все равно проиграли». Майк Джеймс заработал удаление за нападки на судью и выразил недовольство в соцсетях

Судьи выгнали Майка Джеймса с площадки, после чего тот высказался в соцсетях.

Звезда «Монако» Майк Джеймс был одним из ключевых игроков, который помог своей команде одержать победу со счетом 93:84 над «Ле-Маном » в чемпионате Франции. Но в четвертой четверти Джеймс резко высказался в адрес судьи и в результате заработал удаление.

При счете 86:75 в пользу «Монако» Джеймс не получил ожидаемого свистка за фол при своем броске, после чего ему было назначено техническое замечание, что разозлило игрока.

Он продолжил спорить с рефери, и партнерам по команде пришлось его удерживать, после чего Джеймс получил второй технический и был удален с площадки.

После удаления баскетболист высказал свое разочарование в соцсетях, указав на то, что он считал очевидным неспортивным фолом против него.

«Неспортивно! Но что, если я получу травму?» – написал Джеймс.

«Столько мухлевали и все равно проиграли», – добавил он чуть позже.

Джеймс завершил игру с 16 очками (4 из 8 с игры), 5 подборами и 6 передачами за 22 минуты на площадке.

Благодаря этой победе «Монако » остался на вершине таблицы чемпионата Франции с результатом 7-1.