Бингэм, Ищенко, Димитриевич, Артис и Вашингтон – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ определила лучших игроков по итогам прошедшей игровой недели. По итогам матчей 10 – 16 ноября в символическую пятерку вошли разыгрывающие Айзейя Вашингтон («Пари НН») и Ненад Димитриевич («Зенит »), атакующие защитники Всеволод Ищенко («Локомотив-Кубань ») и Доминик Артис («Енисей »), а также центровой Маркус Бингэм (УНИКС ).