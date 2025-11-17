Бингэм, Ищенко, Димитриевич, Артис и Вашингтон – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
Единая лига ВТБ определила лучших игроков по итогам прошедшей игровой недели. По итогам матчей 10 – 16 ноября в символическую пятерку вошли разыгрывающие Айзейя Вашингтон («Пари НН») и Ненад Димитриевич («Зенит»), атакующие защитники Всеволод Ищенко («Локомотив-Кубань») и Доминик Артис («Енисей»), а также центровой Маркус Бингэм (УНИКС).
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости