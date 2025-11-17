  • Спортс
  Ричард Джефферсон о Клэе Томпсоне: «Он рассчитывал играть с Лукой Дончичем, а рядом с ним – Купер Флэгг, который только учится»
Ричард Джефферсон о Клэе Томпсоне: «Он рассчитывал играть с Лукой Дончичем, а рядом с ним – Купер Флэгг, который только учится»

Ричард Джефферсон объяснил причины разочарования Клэя Томпсона в «Далласе».

Бывший игрок НБА Ричард Джефферсон прокомментировал трудности Клэя Томпсона в «Далласе» и объяснил, почему нельзя требовать от него прежнего уровня игры.

«Вот еще что важно в истории Клэя. Помните, когда Рэй Аллен перешел в «Майами»? У него вокруг была целая плеяда звезд. Сам Рэй был уже в возрасте. Ему требовалось больше подстраховки, он был не тем Рэем, что играл за «Милуоки» или «Сиэтл». Он отправился в «Майами» именно для того, чтобы нести на 20% меньше нагрузки.

Клэй не играет вместе с Энтони Дэвисом. Клэй не играет с Кайри Ирвингом. Рядом с ним – Купер Флэгг, который только учится. Он рассчитывал играть с Лукой Дончичем. А теперь мы смотрим на Клэя, чье тело изношено тяжелыми травмами – ахиллом и передней крестообразной связкой и спрашиваем: «Почему он не делает того, что делал в «Уорриорз»?»

Но это не то, на что он подписывался! И это его угнетает. Любого игрока на его месте это бы угнетало», – сказал Джефферсон в подкасте Road Trippin’ Show.

Клэй Томпсон отказал «Лейкерс» ради игры с Лукой Дончичем в «Далласе»

Источник: Road Trippin’ Show
