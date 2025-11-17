0

Данило Анджушич покинет «Дубай» и продолжит карьеру в «Арисе»

Данило Анджушич покидает «Дубай» и станет игроком «Ариса».

Данило Анджушич, начавший сезон в «Дубае», вскоре станет игроком «Ариса», сообщает Basketball Sphere. 34-летний сербский игрок подписал контракт с командой из Салоник до конца текущего сезона с опцией продления на следующий.

Главной причиной ухода Анджушича из «Дубая» стало желание получать больше игрового времени. Баскетболист провел лишь один матч в Адриатической лиге, набрав 15 очков против «Борац Чачак», а в Евролиге сыграл также один матч против «Олимпиакоса», набрав два очка.

