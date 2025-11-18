Виктор Вембаньяма пропустит несколько недель из-за растяжения икроножной мышцы

Центровой «Сперс» выбыл на несколько недель из-за растяжения икроножной мышцы.

Центровой «Сан-Антонио » Виктор Вембаньяма получил растяжение левой икроножной мышцы и, как ожидается, выбыл из строя на несколько недель. Об этом сообщают инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Ранее французский баскетболист пропустил матч с «Сакраменто» из-за напряжения в той же мышце.

В этом сезоне Вембаньяма провел 12 матчей, в среднем набирая 26,2 очка, делая 12,9 подборов, 4 передачи и 3,6 блок-шота за 35 минут на площадке.