Виктор Вембаньяма пропустит несколько недель из-за растяжения икроножной мышцы
Центровой «Сперс» выбыл на несколько недель из-за растяжения икроножной мышцы.
Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма получил растяжение левой икроножной мышцы и, как ожидается, выбыл из строя на несколько недель. Об этом сообщают инсайдер ESPN Шэмс Чарания.
Ранее французский баскетболист пропустил матч с «Сакраменто» из-за напряжения в той же мышце.
В этом сезоне Вембаньяма провел 12 матчей, в среднем набирая 26,2 очка, делая 12,9 подборов, 4 передачи и 3,6 блок-шота за 35 минут на площадке.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости