Марк Спирс: «Кайри Ирвинг опережает график восстановления и может вернуться в конце января»

Инсайдер ESPN Марк Спирс: Кайри Ирвинг может вернуться в конце января.

Появились обнадеживающие новости для болельщиков «Далласа». По информации инсайдер ESPN Марка Спирса, Кайри Ирвинг успешно восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки и опережает намеченные сроки.

«Кайри действительно выглядит хорошо и опережает график. Он тренируется с четкой целью – сыграть в этом сезоне. Болельщики «Далласа » наверняка рады это слышать.

По оптимистичным прогнозам, речь может идти о конце января, около паузы на Матча всех звезд. Человек из его окружения даже сказал мне: если бы сейчас шли матчи плей-офф, он мог бы играть. Вот настолько он опережает сроки.

Но остается вопрос: Какой будет результат «Маверикс» к этому моменту? Вернется ли к тому времени Энтони Дэвис ?

Думаю, когда будет подходить срок его возможного возвращения, решение примут вместе – сам игрок, команда и его окружение. Стоит ли вообще рисковать? Но, по информации, которой я располагаю, он хочет вернуться и готов», – поделился инсайдер в эфире ESPN.