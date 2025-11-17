Эргин Атаман о восстановлении Матиаса Лессора: «Надеемся, что при необходимости он сможет пройти операцию после окончания сезона»

Эргин Атаман обновил информацию по травмам Лессора, Холмса и Юртсевена.

Главный тренер «Панатинаикоса » Эргин Атаман рассказал о состоянии игроков передней линии перед матчем Евролиги с «Дубаем».

«Холмс и Лессор точно не смогут играть. Что касается Лессора, пока сложно что-то сказать – решение остается за самим игроком. Он уже сделал все возможное и продолжает работать. Мы надеемся, что при необходимости он сможет пройти операцию после сезона. Но в любом случае здоровье для нас на первом месте.

Холмс пока не готов, он вернется после паузы на игры сборных. Юртсевена мы оцениваем ежедневно, и он может быть готов к матчу с «Дубаем», – заявил Атаман.

После 11 туров Евролиги «Панатинаикос» остается в группе лидеров, несмотря на серию травм, и занимает 5-е место с результатом 7–4. Встреча с «Дубаем» пройдет 20 ноября, начало – в 22:15 мск.