«Мемфис» подписал двухсторонний контракт с Джамайем Мэйшэком и отчислил Пи Джей Холла

«Мемфис» подписал Джамая Мэйшэка и отчислил Пи Джей Холла.

«Мемфис » разорвал двухсторонний контракт с форвардом Пи Джей Холлом и подписал на его место атакующего защитника Джамая Мэйшэка.

Холл провел в сумме 27 минут в семи матчах за «Мемфис» в этом сезоне, набирая в среднем 1,9 очка и 1,3 подбора.

Мэйшэк был выбран «Гриззлис» под 59-м номером на драфте НБА 2025 года. В пяти матчах за фарм-клуб «Мемфиса» в G-Лиге 193-сантиметровый защитник набирал в среднем 7,6 очка, 4,2 подбора, 5,4 передачи и 3,2 перехвата.