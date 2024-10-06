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Кавай Ленард: «Из новых парней пока никто для меня не выделился»

Кавай Ленард прокомментировал новобранцев «Лейкерс».

«Наблюдал за новыми парнями, которых мы добавили в состав. Крис Данн, Деррик Джонс. За молодежью, такой как Кай Джонс.

Смотрел, как они прогрессируют, как проходят тренировки.

Но пока для меня никто не выделился», – заключил Ленард.

Форвард пропустил первый предсезонный матч команды. В его отсутствие «Клипперс» проиграли «Голден Стэйт» с минимальным разрывом в счете (90:91), пропустив трехочковый перед финальной сиреной.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Интервью Кавая Ленарда, соцсети репортера Ло Мюррэя
logoГолден Стэйт
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logoКавай Ленард
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logoДеррик Джонс
logoКай Джонс
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