Кавай Ленард: «Из новых парней пока никто для меня не выделился»
Кавай Ленард прокомментировал новобранцев «Лейкерс».
«Наблюдал за новыми парнями, которых мы добавили в состав. Крис Данн, Деррик Джонс. За молодежью, такой как Кай Джонс.
Смотрел, как они прогрессируют, как проходят тренировки.
Но пока для меня никто не выделился», – заключил Ленард.
Форвард пропустил первый предсезонный матч команды. В его отсутствие «Клипперс» проиграли «Голден Стэйт» с минимальным разрывом в счете (90:91), пропустив трехочковый перед финальной сиреной.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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