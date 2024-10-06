Кавай Ленард: «Из новых парней пока никто для меня не выделился»

Кавай Ленард прокомментировал новобранцев «Лейкерс».

«Наблюдал за новыми парнями, которых мы добавили в состав. Крис Данн , Деррик Джонс . За молодежью, такой как Кай Джонс .

Смотрел, как они прогрессируют, как проходят тренировки.

Но пока для меня никто не выделился», – заключил Ленард .

Форвард пропустил первый предсезонный матч команды. В его отсутствие «Клипперс» проиграли «Голден Стэйт » с минимальным разрывом в счете (90:91), пропустив трехочковый перед финальной сиреной.