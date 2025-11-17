1

Товарищеский матч. Женщины. Россия проиграла Венгрии во втором матче выездного турне

Женская сборная России уступила Венгрии во втором товарищеском матче. Первая встреча также завершилась победой Венгрии (70:61).

Товарищеский матч

Секешфехервар, Венгрия

Венгрия – Россия – 53:52 (15:17, 13:12, 14:12, 11:11)

17 ноября. 19.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

