Товарищеский матч. Женщины. Россия проиграла Венгрии во втором матче выездного турне
Женская сборная России уступила Венгрии во втором товарищеском матче. Первая встреча также завершилась победой Венгрии (70:61).
Товарищеский матч
Секешфехервар, Венгрия
Венгрия – Россия – 53:52 (15:17, 13:12, 14:12, 11:11)
17 ноября. 19.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт РФБ
