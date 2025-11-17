Баскетболист «Венеции» вынужден был играть в майке с номером, сделанным из скотча
Игрок «Венеции» вышел на матч с номером, сделанными из скотча.
В 8-м туре чемпионата Италии «Венеция» одержала выездную победу над «Реджаной» со счетом 89:79, однако главной темой вечера стал странный инцидент с экипировкой двух игроков гостевой команды.
Форвард Крис Хортон вышел на паркет не в своей традиционной майке с номером «2», а в джерси с номером «14» Гиги Джанелидзе, с фамилией, заклеенной скотчем. Этим же скотчем был воссоздан номер «00» для центрового Амедео Тесситори.
«Игровая форма Хортона, как и Тесситори, была кем-то украдена перед началом матча», – пояснила пресс-служба «Венеции».
Несмотря на хаос с экипировкой, «Венеция» сумела одержать победу: 29 очков на счету Ар Джея Коула, 23 очка добавил Дензел Валентайн.
