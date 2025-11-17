Фото
Баскетболист «Венеции» вынужден был играть в майке с номером, сделанным из скотча

Игрок «Венеции» вышел на матч с номером, сделанными из скотча.

В 8-м туре чемпионата Италии «Венеция» одержала выездную победу над «Реджаной» со счетом 89:79, однако главной темой вечера стал странный инцидент с экипировкой двух игроков гостевой команды.

Форвард Крис Хортон вышел на паркет не в своей традиционной майке с номером «2», а в джерси с номером «14» Гиги Джанелидзе, с фамилией, заклеенной скотчем. Этим же скотчем был воссоздан номер «00» для центрового Амедео Тесситори.

«Игровая форма Хортона, как и Тесситори, была кем-то украдена перед началом матча», – пояснила пресс-служба «Венеции».

Несмотря на хаос с экипировкой, «Венеция» сумела одержать победу: 29 очков на счету Ар Джея Коула, 23 очка добавил Дензел Валентайн.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница La Giornata Tipo в соцсети X
