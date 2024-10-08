Хавьер Паскуаль накануне матча против «Пари НН»: «Постараемся вернуться на победный путь»
Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от завтрашнего матча против «Пари НН».
«Прежде всего, снова играем дома после матча с «Локомотивом-Кубань», который не смогли обыграть. Так что должны показать хорошую игру.
Нам предстоит сыграть против одной очень серьезной команды, которая также проводит очень хороший сезон. С огромным уважением относимся к сопернику, к тренеру, за ту работу, которую они выполняют.
Постараемся вернуться на победный путь, но главное, что постараемся сделать, — это улучшить игру на всех участках площадки как в обороне, так и в нападении», – сказал главный тренер «Зенита».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Зенита»
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