Хавьер Паскуаль накануне матча против «Пари НН»: «Постараемся вернуться на победный путь»

Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от завтрашнего матча против «Пари НН».

«Прежде всего, снова играем дома после матча с «Локомотивом-Кубань», который не смогли обыграть. Так что должны показать хорошую игру.

Нам предстоит сыграть против одной очень серьезной команды, которая также проводит очень хороший сезон. С огромным уважением относимся к сопернику, к тренеру, за ту работу, которую они выполняют.

Постараемся вернуться на победный путь, но главное, что постараемся сделать, — это улучшить игру на всех участках площадки как в обороне, так и в нападении», – сказал главный тренер «Зенита ».