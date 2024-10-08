Кузнецов о том, что пожелал болельщикам баскетбольного «Зенита»: «Пивко вернуть на трибуны и билеты подешевле»
Хоккеист СКА ранее посетил матч Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань».
– Евгений, мы рады вас приветствовать на баскетболе. Скажите, пожалуйста, это ваш первый поход на «Зенит»?
– Да, первый раз здесь. Спасибо, что пригласили. Тем более время такое, травма, не поехал в поездку. И живу здесь рядом в 10 минутах, поэтому большое спасибо людям, кто пригласил меня сюда.
– Скажите, можно ли сравнить атмосферу на КСК «Арена» с той, что есть на арене «Вашингтон Уизардс»?
– Если честно, удивительно, что полные трибуны, не ожидал такого. А так, конечно, там немного побольше людей ходит. В принципе, атмосфера классная и много детей на трибунах, это радует.
– Что бы вы пожелали болельщикам «Зенита»?
– А, я уже пожелал – билеты подешевле и пивко вернуть на трибуны, – смеясь сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов.
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