  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кузнецов о том, что пожелал болельщикам баскетбольного «Зенита»: «Пивко вернуть на трибуны и билеты подешевле»
4

Кузнецов о том, что пожелал болельщикам баскетбольного «Зенита»: «Пивко вернуть на трибуны и билеты подешевле»

Евгений Кузнецов высказался об атмосфере на матче баскетбольного «Зенита».

Хоккеист СКА ранее посетил матч Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань».

– Евгений, мы рады вас приветствовать на баскетболе. Скажите, пожалуйста, это ваш первый поход на «Зенит»?

– Да, первый раз здесь. Спасибо, что пригласили. Тем более время такое, травма, не поехал в поездку. И живу здесь рядом в 10 минутах, поэтому большое спасибо людям, кто пригласил меня сюда.

– Скажите, можно ли сравнить атмосферу на КСК «Арена» с той, что есть на арене «Вашингтон Уизардс»?

– Если честно, удивительно, что полные трибуны, не ожидал такого. А так, конечно, там немного побольше людей ходит. В принципе, атмосфера классная и много детей на трибунах, это радует.

– Что бы вы пожелали болельщикам «Зенита»? 

– А, я уже пожелал – билеты подешевле и пивко вернуть на трибуны, – смеясь сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Зенита»
logoСКА
logoЗенит
болельщики
logoКХЛ
logoЕвгений Кузнецов
logoЕдиная лига ВТБ
алкоголь и спорт
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг на вопрос о возвращении Заврагина: «Вас плохо слышно. Помехи, майор влез в наш телефонный разговор, видимо»
21сегодня, 06:18
Евгений Кузнецов: «В Питере люди особо не узнают. Не просят сфотографироваться, ни росписи, ничего такого. Поэтому по кайфу ходить по городу везде»
11сегодня, 05:36
Ротенберг о Серебрякове: «Найти победителей-вратарей – сложная задача. Кто выигрывал Кубки Гагарина? Федотов. Он уехал. Где Рейдеборн? Где Грубец, Сорокин? Нету. Никита в команде, дальше время покажет»
17сегодня, 05:19
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
КХЛ. «Металлург» примет «Динамо», «Нефтехимик» – «Амур», ЦСКА сыграет с «Салаватом Юлаевым»
1228 минут назад
Панарин вернулся к тренировкам после травмы. Он планирует сыграть в первом матче «Рейнджерс» в сезоне
152 минуты назад
Ротенберг на вопрос о возвращении Заврагина: «Вас плохо слышно. Помехи, майор влез в наш телефонный разговор, видимо»
21сегодня, 06:18
Евгений Кузнецов: «В Питере люди особо не узнают. Не просят сфотографироваться, ни росписи, ничего такого. Поэтому по кайфу ходить по городу везде»
11сегодня, 05:36
Ротенберг о Серебрякове: «Найти победителей-вратарей – сложная задача. Кто выигрывал Кубки Гагарина? Федотов. Он уехал. Где Рейдеборн? Где Грубец, Сорокин? Нету. Никита в команде, дальше время покажет»
17сегодня, 05:19
«Вашингтон» отправил Мирошниченко в АХЛ
13сегодня, 04:17
Гущин включен в основной состав «Сан-Хосе» на старте сезона НХЛ. Форвард набрал 9 очков в 4 играх на предсезонке
4сегодня, 03:30
«Колорадо» отправил Николая Коваленко в АХЛ. Клуб сможет вернуть форварда в основу перед стартом сезона, когда заполнит LTIR
11сегодня, 03:20
«Вашингтон» подписал Врану на год и 775 тысяч долларов по итогам просмотра. Форвард выигрывал Кубок Стэнли с клубом в 2018-м
6сегодня, 03:00
С кем пойдете за Кубком Стэнли? Соберите команду звезд
вчера, 22:00Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Королева Таиланда сыграла в хоккей за женскую сборную страны в товарищеском матче против Китая
5 минут назад
Щитов о Серебрякове в СКА: «Не справился с психологическим давлением, наверное. Если он попадет в более спокойную обстановку, покажет себя с лучшей стороны»
134 минуты назад
Барабанов о 3:6 от «Сибири»: «Ощущение, что при 2:0 перестали играть. Думали, накатом игра пойдет, но соперник проявил характер. Все было в наших руках, мы не воспользовались моментами»
1сегодня, 05:59
Ларионов об Атанасове: «Беспокоит его состояние. Когда попадаешь в турбулентную зону, начинает трясти, все эти соцсети, популярность. Из-за этого теряется концентрация»
3сегодня, 05:48
Александр Пашков: «Вратарская проблема есть в большинстве клубов КХЛ. Десяток лучших голкиперов России выступает в Северной Америке – это не так легко компенсировать»
1сегодня, 04:59
Ларионов о 4:0 с «Куньлунем»: «Порадовала игра вратаря Кульбакова. Он был третьим защитником, начинал атаки. Было бы здорово, если бы один или два гола забили с его передач. Но увлекаться этим не надо»
3сегодня, 04:52
Никитин о поражении от СКА: «Локомотив» делал непозволительные вещи для командной игры. Нужно придушить эти вопросы»
2сегодня, 04:41
«Детройт» подписал Остина Уотсона на год. У форварда 118 очков и 705 минут штрафа в 515 играх в НХЛ
1сегодня, 03:10
Валльстедт подписал 2-летний контракт с «Миннесотой» с зарплатой 2,2 млн долларов в год
4вчера, 20:49
Гатиятулин о поражении от «Сибири»: «Ак Барс» повел 2:0 в начале – видимо, подумали, что игра дается. Над большинством работаем, у нас два хороших вратаря»
2вчера, 19:55