Кузнецов о том, что пожелал болельщикам баскетбольного «Зенита»: «Пивко вернуть на трибуны и билеты подешевле»

Евгений Кузнецов высказался об атмосфере на матче баскетбольного «Зенита».

Хоккеист СКА ранее посетил матч Единой лиги ВТБ между «Зенитом » и «Локомотивом-Кубань».

– Евгений, мы рады вас приветствовать на баскетболе. Скажите, пожалуйста, это ваш первый поход на «Зенит»?

– Да, первый раз здесь. Спасибо, что пригласили. Тем более время такое, травма, не поехал в поездку. И живу здесь рядом в 10 минутах, поэтому большое спасибо людям, кто пригласил меня сюда.

– Скажите, можно ли сравнить атмосферу на КСК «Арена» с той, что есть на арене «Вашингтон Уизардс»?

– Если честно, удивительно, что полные трибуны, не ожидал такого. А так, конечно, там немного побольше людей ходит. В принципе, атмосфера классная и много детей на трибунах, это радует.

– Что бы вы пожелали болельщикам «Зенита»?

– А, я уже пожелал – билеты подешевле и пивко вернуть на трибуны, – смеясь сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов.