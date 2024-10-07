Кузнецов сравнил Ротенберга и тренера баскетбольного «Зенита» Паскуаля: «Заряжены на победу, с характером. Они бьются за команду – это чувствуют игроки»

Евгений Кузнецов сравнил тренеров Романа Ротенберга и Хавьера Паскуаля.

Хоккеист СКА посетил матч Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань».

– Кто из игроков баскетбольного «Зенита» вам уже приглянулся? Кого считаете лидером?

– Я Карасева видел до этого, он в НБА пытался, попробовал, играл здорово. Видно, что тренер заряжен.

Мне нравится смотреть на Чави, как он ведет себя во время игры. Это о многом говорит, как команда будет играть, когда есть тренер солидный, уверенный.

И то, как Паскуаль ведет себя, мне нравится.

– Есть что-то общее у Чави с Романом Борисовичем (Ротенбергом – Спортс)?

– Да, оба заряжены на победу, и видно, что с характером.

Каждый момент бьются за команду, и это чувствуют игроки, когда тренер за тебя бьется, – сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов.