Кузнецов сравнил Ротенберга и тренера баскетбольного «Зенита» Паскуаля: «Заряжены на победу, с характером. Они бьются за команду – это чувствуют игроки»
Евгений Кузнецов сравнил тренеров Романа Ротенберга и Хавьера Паскуаля.
Хоккеист СКА посетил матч Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань».
– Кто из игроков баскетбольного «Зенита» вам уже приглянулся? Кого считаете лидером?
– Я Карасева видел до этого, он в НБА пытался, попробовал, играл здорово. Видно, что тренер заряжен.
Мне нравится смотреть на Чави, как он ведет себя во время игры. Это о многом говорит, как команда будет играть, когда есть тренер солидный, уверенный.
И то, как Паскуаль ведет себя, мне нравится.
– Есть что-то общее у Чави с Романом Борисовичем (Ротенбергом – Спортс)?
– Да, оба заряжены на победу, и видно, что с характером.
Каждый момент бьются за команду, и это чувствуют игроки, когда тренер за тебя бьется, – сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Зенита»
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