Андрей Ведищев после победы над «Зенитом»: «Каждый наш матч – это подготовка к плей-офф»

Андрей Ведищев прокомментировал гостевую победу «Локо» над «Зенитом» – 83:76.

«Я очень рад победе. Это был сложный матч против команды, которая в этом сезоне еще не проигрывала. Мы хорошо сыграли на подборах – «+14», думаю, это и стало решающим фактором. Плюс успели восстановиться и подготовиться как следует – когда играешь третий матч на выезде, это очень важно.

Также я рад, что наши воспитанники играют в наших победах значительную роль. Это наша концепция.

Каждый наш матч – это подготовка к плей-офф. Победы сейчас – это хорошо. Но важно, как мы будем выглядеть весной», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».