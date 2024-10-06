Хавьер Паскуаль: «Как только пытались догнать и выйти вперед, «Локомотив» возвращался в игру»
Хавьер Паскуаль назвал причины поражения «Зенита» от «Локомотива-Кубань» – 76:83.
«Хочу поблагодарить болельщиков за то, что они были с нами сегодня. Атмосфера на матче была потрясающей.
Это одна из тех игр, в которых мы не чувствовали себя комфортно: с самого начала отставали в счете. И как только пытались догнать и выйти вперед, всегда что-то происходило, и «Локомотив» возвращался в игру. Они обрели уверенность по ходу матча.
Мы не смогли контролировать свои эмоции так, как должны в подобных играх. Именно поэтому в итоге и проиграли», – отметил главный тренер «Зенита».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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