«Никс», «Вулвз» и «Хорнетс» согласовали все детали крупного обмена с участием Карла-Энтони Таунса
«Никс», «Вулвз» и «Хорнетс» согласовали все детали крупного обмена.
«Миннесота» согласилась обменять трехкратного участника Матча всех звезд Карла-Энтони Таунса в «Нью-Йорк» на Джулиуса Рэндла, Донте Дивинченцо и выбор в первом раунде драфта-2025, который был получен от «Детройта».
В трейде также задействован «Шарлотт», который поможет уравнять сделку по зарплатам.
Предназначенный «Вулвз» пик «Пистонс» защищен в Топ-13 в 2025 году.
«Никс»: Карл-Энтони Таунс, права на Джеймса Ннаджи
«Вулвз»: Джулиус Рэндл, Донте Дивинченцо, Кейта Бэйтс-Диоп и выбор в первом раунде драфта 2025 года
«Хорнетс»: три выбора во втором раунде драфта (два от «Нью-Йорка», один от «Миннесоты»), Дакуан Джеффрис, Чарли Браун-младший, Дариус Вашингтон и 7,2 млн долларов.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Шэмса Чарании
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