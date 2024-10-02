«Никс», «Вулвз» и «Хорнетс» согласовали все детали крупного обмена с участием Карла-Энтони Таунса

«Никс», «Вулвз» и «Хорнетс» согласовали все детали крупного обмена.

«Миннесота » согласилась обменять трехкратного участника Матча всех звезд Карла-Энтони Таунса в «Нью-Йорк » на Джулиуса Рэндла , Донте Дивинченцо и выбор в первом раунде драфта-2025, который был получен от «Детройта».

В трейде также задействован «Шарлотт », который поможет уравнять сделку по зарплатам.

Предназначенный «Вулвз» пик «Пистонс» защищен в Топ-13 в 2025 году.

«Никс»: Карл-Энтони Таунс , права на Джеймса Ннаджи

«Вулвз»: Джулиус Рэндл, Донте Дивинченцо, Кейта Бэйтс-Диоп и выбор в первом раунде драфта 2025 года

«Хорнетс»: три выбора во втором раунде драфта (два от «Нью-Йорка», один от «Миннесоты»), Дакуан Джеффрис, Чарли Браун-младший, Дариус Вашингтон и 7,2 млн долларов.