«Нью-Йорк» дождался свою звезду – заполучил Таунса, воспользовавшись скупостью «Миннесоты»

НБА вернулась так, словно никуда и не уходила – шикарно! Сегодня утром «Нью-Йорк» и «Миннесота» провели обмен, который, как бы к нему ни относились, сильно меняет восприятие наступающего сезона: «Никс» заполучили Карла-Энтони Таунса, а взамен отправили «волкам» Джулиуса Рэндла, Донте Дивинченцо и пик первого раунда, полученный из «Пистонс» (в 2025 – защищен 1-13, в 2026 – защищен 1-11, в 2027 – защищен 1-9, после 2027 превращается в пик второго раунда).

В трейде также задействован «Шарлотт», куда «Никс» скинут контракты ролевых игроков и подсластят это драфт-пиками.

Зачем это «Нью-Йорку»

С момента прихода Леона Роуза на должность президента клуба «Никс» искали себе большую звезду и чаще всего приценивались именно к Карлу-Энтони Таунсу. Они обратились к «Миннесоте» почти сразу же. И потом спустя год. И потом спустя еще один год. Леон Роуз до «Нью-Йорка» трудился агентом и одним из его клиентов был как раз Карл-Энтони Таунс, которого он знает лучше, чем кто бы то ни было еще. И вот сейчас он своего добился. Причем добился на грандиозных условиях: «Никс» из боевых единиц потеряли лишь Донте Дивинченцо, который был одним из лучших игроков во время прошлогоднего похода команды в плей-офф и одним из лучших снайперов в НБА в принципе (40% с дуги последние два года).

«Никс» выступили в этом обмене здорово сразу с трех позиций:

Во-первых, заполучили свою звезду, как минимум, лучшего игрока в сделке.

Во-вторых, из нужного отдали только Дивинченцо.

Джулиус Рэндл и так давно стоял кандидатом на обмен: он плохо сочетался с составом вокруг Джейлена Брансона, не давал пространства, любил сыграть «изоляцию» в ущерб командным действиям, растворялся в плей-офф и имел очень косвенное отношение ко всему хорошему, что происходит в «Нью-Йорке» последние годы.

«Никс» сохранили Рэндла до конца межсезонья по одной причине: он никому в лиге не был нужен.

В-третьих, это хороший трейд по таймингу: недавно стало известно, что Митчелл Робинсон вернется только в декабре, и «Нью-Йорк» после потери Айзейи Хартенштайна остался без компетентных центровых, с Ачиувой и Симсом на пятерке.

В данном случае «Никс» были под давлением, но не дали партнерам по трейду этим воспользоваться. Таунс сможет занять место центрового в стартовой пятерке, а в будущем вполне удачно впишется в мощную переднюю линию в компании с Митчеллом Робинсоном. Для «лучшего бросающего большого» это не проблема.

«Нью-Йорк» продолжает позиционировать себя как главных конкурентов «Бостона» на Востоке. Этим летом «Никс» собрали одну из лучших пятерок лиги: теперь у них в старте Джейлен Брансон, Джош Харт, Микэл Бриджес, О Джи Ануноби и Карл-Энтони Таунс. Это почти, без пяти минут как, тот же самый файв-аут, где все опасны с дуги, который принес титул «Селтикс».

Том Тибодо, который работал с Таунсом в «Тимбервулвз», по всей видимости, верит, что ему удастся нивелировать защитные недостатки Таунса за счет мобильной и боевой пятерки длинноруких и настырных оборонцев. Хотя в «Миннесоте» Таунс доводил тренера до белого каления: тот требовал от него подстраховки, а в ответ слушал рассказы о том, как здорово защищались Кентукки. В легендарном эпизоде Тибс получил технический за то, что наорал на Таунса прямо во время матча.

Одновременно Таунс решает все сложности «Нью-Йорка» – оптимизирует пространство в атаке, облегчает жизнь Джейлену Брансону, дает элитную атакующую опцию и подбор, привносит больше адекватности в целом и больше адекватного взаимодействия с партнерами в частности, может сыграть на нескольких позициях, а потому добавляет команде вариативности. Он разочаровал в качестве первой звезды, но в «Никс» от него потребуется показать свои сильные стороны – показать трехочковый в исполнении центрового, подавить в пост, не будучи обремененным присутствием Руди Гобера, выступить звездой рядом с чернорабочими парнями из Виллановы...

Опять же, «Никс» очень ждали именно его. И верят, что все сложится идеально: теперь у них еще один игрок на длинном контракте – соглашение Таунса рассчитано еще на три года (на четыре, если он возьмет опцию, по которой должен получить 61 млн долларов).

Скептики скажут, что Таунс еще более сомнительная фигура, чем Рэндл – он тоже регулярно пропадает в плей-офф, что сделал не далее, как в прошлогодней серии с «Далласом», и уж конечно, контраст между сонной Миннесотой и огнями Нью-Йорка должен произвести на него парализующее воздействие на стадии матчей на выбывание. При всех своих достоинствах он не перестал быть проблемой на своей половине – что тот же Том Тибодо не смог исправить, когда работал в «Вулвз». И периодически сваливался на совершенно безнадежную, вгоняющую в депрессию игру в «Миннесоте», выбрасывая бесконечные дальние, которые отказывались залетать. И при всем при этом Таунсу, чей звездный статус не подтверждается на уровне плей-офф, нужно будет заплатить 220 млн в ближайшие четыре года.

Однако Роуз хотел именно Таунса. Вряд ли кто-то из нас знает форварда лучше, чем президент «Нью-Йорка». Он почувствовал, что верит в него так сильно, что готов рискнуть – предыдущие экономные сделки подарили возможность проверить слабохарактерность форварда в самых сложных условиях.

Зачем это «Миннесоте»

Самый тупой момент для «волков» в этом обмене – это время. Именно это делает трейд таким неожиданным и таким как будто нелогичным.

Только что «Миннесота» повторила лучший результат в своей истории – выиграла 56 матчей, вышла в финал конференции, начала строить что-то местами интересное вокруг троицы из Эдвардса, Таунса и Гобера. Впервые в жизни Таунс показал, что может быть не совершенно бесполезным в матчах плей-офф: он лучше всех защищался против Николы Йокича, несмотря на много фолов, выступал важной частью оборонительной конструкции «волков», и одновременно оставался гиперэффективной атакующей опцией (у него 19,3 очка и 9,5 подбора при 53% с игры против «Наггетс» и 18,6 очка и 9,1 подбора при 51% с игры против «Финикса»). «Миннесота» была одной из четырех команд лиги, превысивших второй потолок зарплат, но это выглядело вполне рационально: «волки» остановились в шаге от большого финала, при этом у них был реальный шанс стать сильнее и прибавить за счет внутренних ресурсов (у них самый молодой костяк и Энтони Эдвардс).

Здесь же они: 1) даже не стали смотреть, каким у них бы получился регулярный чемпионат и какой прогресс они бы сделали, 2) воспользовались предложением, которое не выглядит сколько-нибудь удачной компенсацией за одного из лучших «больших» лиги, 3) как бы с опозданием отреагировали на коллапс Таунса в финале конференции, сделав неочевидный вывод, что с этим мягкотелым все равно ничего аппетитного не сваришь.

Сейчас Таунс – в шоке. Сообщается, что он не подозревал о возможности обмена и связывал свое будущее с родным клубом.

Если не воспринимать фактор времени и нелепую компенсацию, то сам переезд Таунса напрашивался уже давно, с того момента как Энтони Эдвардс показал себя первой звездой команды. Его контракт – это роскошь для «Миннесоты», роскошь, на которую можно пойти, если уверен, что это поможет выиграть чемпионат (но, судя по всему, в «Миннесоте» насчет Таунса все поняли).

Вполне возможно, мы еще узнаем, что абсурдность этого обмена связана с тем, что Глен Тэйлор отказался продавать мажоритарный пакет акций: пока он медленно передавал клуб новым людям и те принесли свои идеи и готовность платить, «Миннесота» развивалась и была готова жить над вторым потолком, но сейчас он вновь включил свой привычный режим экономии и туповатости. Контракт Таунса давно был для «Миннесоты» обременительным и подразумевал сброс: «волки» слишком много отдали за Гобера и вложились в защитную систему, построенную вокруг француза, Энтони Эдвардс и Джейден Макдэниэлс подписали долговременные соглашения, все любят Наза Рида, которому летом заключать новый контракт. От Таунса можно было отказаться два года назад, когда Эдвардс превратился во франчайза, или год назад, когда была сделана ставка на Гобера и молодой костяк, но «Миннесота» решилась только сейчас – когда начало действовать новое коллективное соглашение.

Получается, главная цель обмена для «Миннесоты» – избавиться от контракта Таунса и снизить налог на роскошь (они должны были платить около 105 миллионов). Активы, полученные взамен, явно не компенсируют потерю: Донте Дивинченцо поможет трехочковыми и раскроет пространство, даст столь нужного сейчас вспомогательного плеймейкера, а также сделает «волков» сильнее на своей половине (плюс у него один из лучших контрактов в НБА), пик «Пистонс» может превратиться во что-то очень полезное, хотя там защита в топ-13, Джулиус Рэндл будет выходить со скамейки (есть сомнение в том, что его можно обменять с пользой для себя, а выпускать его рядом с Гобером – это уничтожить любую гармонию во вселенной). И все же это явно не то, что можно было бы получить за Олл-стара в самом расцвете лет и универсального «большого» с трехочковым, который хорошо войдет в любой состав. И уж точно не то, что требуется «Миннесоте», чтобы сделать тот самый шаг до чемпионства: Дивинченцо – это усиление, но Рэндл – это персонаж, который плохо сюда заходит – и в плане взаимодействия с Гобером, и в плане привычки зажимать мяч и нарушать нападение, и в плане несоразмерных понтов.

«Миннесота» будет построена вокруг других: сейчас команда делает ставку на Наза Рида в качестве стартовой четверки, возвращает себе финансовую гибкость, усиливает глубину – и больше думает на несколько шагов вперед, о будущем, в котором Таунсу просто не нашлось места...

Фото: Gettyimages.ru /Mitchell Leff, C. Morgan Engel, Sarah Stier, Tim Heitman, Elsa