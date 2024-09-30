Владимир Гомельский: «Никс» выиграют от обмена с «Вулвз». Таунс разнообразит позиционное нападение»

Владимир Гомельский оценил крупный обмен между «Никс» и «Вулвз».

«Нью-Йорк » согласовал с «Миннесотой» переход звездного Карла-Энтони Таунса, отдав за него Джулиуса Рэндла , Донте Дивинченцо и пик 1-го раунда.

«Кто выиграет от обмена? «Никс».

Подписание Таунса укрепляет переднюю линию, увеличивает количество подборов, разнообразит позиционное нападение», – считает известный эксперт и комментатор.