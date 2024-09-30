Владимир Гомельский: «Никс» выиграют от обмена с «Вулвз». Таунс разнообразит позиционное нападение»
Владимир Гомельский оценил крупный обмен между «Никс» и «Вулвз».
«Нью-Йорк» согласовал с «Миннесотой» переход звездного Карла-Энтони Таунса, отдав за него Джулиуса Рэндла, Донте Дивинченцо и пик 1-го раунда.
«Кто выиграет от обмена? «Никс».
Подписание Таунса укрепляет переднюю линию, увеличивает количество подборов, разнообразит позиционное нападение», – считает известный эксперт и комментатор.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Конференция Владимира Гомельского
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