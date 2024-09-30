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Владимир Гомельский: «Никс» выиграют от обмена с «Вулвз». Таунс разнообразит позиционное нападение»

Владимир Гомельский оценил крупный обмен между «Никс» и «Вулвз».

«Нью-Йорк» согласовал с «Миннесотой» переход звездного Карла-Энтони Таунса, отдав за него Джулиуса Рэндла, Донте Дивинченцо и пик 1-го раунда.

«Кто выиграет от обмена? «Никс».

Подписание Таунса укрепляет переднюю линию, увеличивает количество подборов, разнообразит позиционное нападение», – считает известный эксперт и комментатор. 

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Конференция Владимира Гомельского
logoМиннесота
logoНью-Йорк
logoНБА
logoВладимир Гомельский
logoДжулиус Рэндл
logoКарл-Энтони Таунс
logoДонте Дивинченцо
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