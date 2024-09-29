Брайан Уиндхорст: «Никс» придется извернуться впечатляющим образом, чтобы остаться под вторым потолком зарплат, за который им нельзя выходить»
Брайан Уиндхорст прокомментировал обмен Карла-Энтони Таунса.
«Когда сделка случится, и дым рассеется, станет очевидным, насколько это сложный обмен. По сообщению источников, потребуется несколько обменов по формату «сайн-энд-трэйд» с помощью «Шарлотт», чтобы все состоялось.
«Никс» придется извернуться впечатляющим образом, чтобы не отдать других игроков основной ротации и при этом остаться под вторым потолком зарплат, за который им нельзя выходить. Им потребуются несколько пиков, чтобы сделка стала приемлемой для других сторон», – заключил инсайдер ESPN.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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