Джейлен Брансон и Джош Харт притворялись, что не знают об обмене Карла-Энтони Таунса, во время пресс-конференции «Никс»

Карл-Энтони Таунс станет игроком «Нью-Йорка».

Во время пресс-конференции клуба в медиа-день защитники Джейлен Брансон и Джош Харт притворялись, что ничего не знают об обмене.

«Кто такой Карл ? Не знаю такого», – улыбнулся Брансон в ответ на вопрос о встрече с форвардом.

«Мы заполучили КЭТа? Вау! Просто безумие», – посмеялся Харт в свою очередь.

В сделке по приобретению Таунса «Никс» лишились защитника Донте Дивинченцо , университетского приятеля баскетболистов.

«Мне нравится КЭТ. Много играл против него. Он отлично растягивает пространство. Давно его знаю», – прокомментировал приобретение Микэл Бриджес .