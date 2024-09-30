Джейлен Брансон и Джош Харт притворялись, что не знают об обмене Карла-Энтони Таунса, во время пресс-конференции «Никс»
Карл-Энтони Таунс станет игроком «Нью-Йорка».
Во время пресс-конференции клуба в медиа-день защитники Джейлен Брансон и Джош Харт притворялись, что ничего не знают об обмене.
«Кто такой Карл? Не знаю такого», – улыбнулся Брансон в ответ на вопрос о встрече с форвардом.
«Мы заполучили КЭТа? Вау! Просто безумие», – посмеялся Харт в свою очередь.
В сделке по приобретению Таунса «Никс» лишились защитника Донте Дивинченцо, университетского приятеля баскетболистов.
«Мне нравится КЭТ. Много играл против него. Он отлично растягивает пространство. Давно его знаю», – прокомментировал приобретение Микэл Бриджес.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Пресс-конференция «Никс», Sportskeeda
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