Обмен с участием Карла-Энтони Таунса и Джулиуса Рэндла еще не завершен

Сделка между «Нью-Йорком», «Миннесотой» и «Шарлотт» еще не состоялась.

Согласно источникам ESPN, обмен с участием Джулиуса Рэндла , Карла-Энтони Таунса и Донте Дивинченцо продвигается, но еще не завершен.

Ожидается, что сделка официально состоится в начале недели, а это значит, что вовлеченные в нее игроки не будут присутствовать на медиа-дне и открытии тренировочных лагерей.

В результате обмена Таунс перейдет в «Нью-Йорк », Джулиус Рэндл и Донте Дивинченцо станут игроками «Миннесоты».