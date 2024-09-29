Обмен с участием Карла-Энтони Таунса и Джулиуса Рэндла еще не завершен
Сделка между «Нью-Йорком», «Миннесотой» и «Шарлотт» еще не состоялась.
Согласно источникам ESPN, обмен с участием Джулиуса Рэндла, Карла-Энтони Таунса и Донте Дивинченцо продвигается, но еще не завершен.
Ожидается, что сделка официально состоится в начале недели, а это значит, что вовлеченные в нее игроки не будут присутствовать на медиа-дне и открытии тренировочных лагерей.
В результате обмена Таунс перейдет в «Нью-Йорк», Джулиус Рэндл и Донте Дивинченцо станут игроками «Миннесоты».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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