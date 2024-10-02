Леброн Джеймс: «На данном этапе несправедливо возлагать какие-либо ожидания на «Лейкерс»

Леброн Джеймс пока не готов обсуждать задачи «Лейкерс» в сезоне-24/25.

«У меня нет никаких ожиданий. И несправедливо возлагать на нас какие-либо ожидания на данном этапе.

Единственное, на что мы можем рассчитывать – это друг на друга. Наш подход к тренировкам, наше желание работать каждый день», – заявил 39-летний форвард «озерников».

Джеймс остался доволен презентацией , которую провел новый главный тренер Джей Джей Редик .

«Отличный первый день. Все было продумано до мелочей», – сказал Леброн.