Джей Джей Редик: «Дадим Энтони Дэвису столько полномочий, сколько он сам захочет»

Джей Джей Редик заявил, что даст Энтони Дэвису возможность претендовать на MVP.

«Мы дадим Энтони Дэвису столько полномочий, сколько он сам захочет. Я имею в виду, если он захочет попасть в первую символическую сборную или захочет претендовать на MVP в течение всего сезона, мы дадим ему такую возможность.

То же самое касается Леброна — мы дадим ему свободу быть плеймейкером и скорером, но в рамках системы, которая позволяет другим парням тоже развиваться. Суть заключается в извлечении максимальной пользы из игроков внутри структуры», – сказал новый главный тренер «Лейкерс ».