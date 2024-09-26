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  • Джей Джей Редик: «Когда я говорю, что Леброн будет играть без мяча, это не означает, что у него не будет мяча»
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Джей Джей Редик: «Когда я говорю, что Леброн будет играть без мяча, это не означает, что у него не будет мяча»

Джей Джей Редик пояснил позицию относительно роли Леброна Джеймса в его системе.

«Когда я говорю, что Леброн будет играть без мяча, это не означает, что у него не будет мяча. Леброн — один из самых умных игроков, и я думаю, что использование его в качестве заслона и доставка ему мяча в определенные точки на площадке, где он может быть организатором атаки или скорером — вот что я имею в виду под игрой без мяча.

Я не имею в виду, что Леброн будет каждый раз начинать атаки и разыгрывать пик-н-роллы в дали от кольца. Мы не будем так играть», – сказал новый главный тренер «Лейкерс».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Sportskeeda
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoДжей Джей Редик
logoНБА
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