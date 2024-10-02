Редик собирал игроков «Лейкерс» на ужин в Беверли-Хиллз. Он сказал, что визитной карточкой команды должна стать «эффективность»
Перед тем, как во вторник «озерники» открыли тренировочный лагерь первым занятием после отпуска, новый главный тренер собрал баскетболистов на ужин в Беверли-Хиллз, чтобы обсудить с ними идентичность, которую хочет создать.
«Это был первый раз, когда мы собрались всем коллективом в одном месте. Джей Джей и персонал провели для нас большую презентацию о ценностях команды, основных правилах... чтобы мы могли объединиться вокруг идентичности, которой хотим обладать как команда, чтобы мы были единым целым», – прокомментировал событие защитник «Лейкерс» Макс Кристи.
Редик в интервью ESPN в понедельник сказал, что визитной карточкой его команды должна стать «эффективность». 40-летний специалист рассчитывает видеть «Лейкерс» на высоких позициях по эффективности в атаке и защите.
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