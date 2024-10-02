Редик собирал игроков «Лейкерс» на ужин в Беверли-Хиллз. Он сказал, что визитной карточкой команды должна стать «эффективность»

Джей Джей Редик начал выстраивать обновленную команду «Лейкерс».

Перед тем, как во вторник «озерники» открыли тренировочный лагерь первым занятием после отпуска, новый главный тренер собрал баскетболистов на ужин в Беверли-Хиллз, чтобы обсудить с ними идентичность, которую хочет создать.

«Это был первый раз, когда мы собрались всем коллективом в одном месте. Джей Джей и персонал провели для нас большую презентацию о ценностях команды, основных правилах... чтобы мы могли объединиться вокруг идентичности, которой хотим обладать как команда, чтобы мы были единым целым», – прокомментировал событие защитник «Лейкерс » Макс Кристи .

Редик в интервью ESPN в понедельник сказал, что визитной карточкой его команды должна стать «эффективность». 40-летний специалист рассчитывает видеть «Лейкерс» на высоких позициях по эффективности в атаке и защите.