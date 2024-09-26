Джей Джей Редик о совместном выступлении Леброна и Бронни Джеймсов: «Мы пока ничего не планировали, у нас нет обязательств по этому поводу»

Джей Джей Редик прокомментировал игру Леброна Джеймса вместе с сыном.

«Мы пока ничего не планировали, у нас нет обязательств по этому поводу. Обсуждали этот вопрос с персоналом, обдумывали, как именно это может выглядеть, но собираемся еще раз обговорить все вместе с Леброном и Бронни . Они должны быть частью этого обсуждения.

Не вижу в этом какой-то уникальной задачи, отличающейся от обычной тренерской работы с игроками и взаимоотношениями в команде.

Мне посчастливилось тренировать Бронни, он молод, мотивирован. У него врожденные навыки, которые можно превратить в по-настоящему хорошего баскетболиста НБА . Кроме того, он просто отличный парень. Его легко тренировать. У него правильный настрой и много энергии каждый день», – заявил главный тренер «Лейкерс ».

«Основной вызов брошен Бронни. В одной из тренировочных игр он защищался против Леброна, и тот прошел его по задней линии, забросив с отскоком от щита. После чего они обменялись весьма мотивирующими фразами», – шутливо добавил генеральный менеджер Роб Пелинка .

«Хорошая защита. Нападение лучше», – позже рассказал Джеймс о словах своему сыну.