Джей Джей Редик о совместном выступлении Леброна и Бронни Джеймсов: «Мы пока ничего не планировали, у нас нет обязательств по этому поводу»
«Мы пока ничего не планировали, у нас нет обязательств по этому поводу. Обсуждали этот вопрос с персоналом, обдумывали, как именно это может выглядеть, но собираемся еще раз обговорить все вместе с Леброном и Бронни. Они должны быть частью этого обсуждения.
Не вижу в этом какой-то уникальной задачи, отличающейся от обычной тренерской работы с игроками и взаимоотношениями в команде.
Мне посчастливилось тренировать Бронни, он молод, мотивирован. У него врожденные навыки, которые можно превратить в по-настоящему хорошего баскетболиста НБА. Кроме того, он просто отличный парень. Его легко тренировать. У него правильный настрой и много энергии каждый день», – заявил главный тренер «Лейкерс».
«Основной вызов брошен Бронни. В одной из тренировочных игр он защищался против Леброна, и тот прошел его по задней линии, забросив с отскоком от щита. После чего они обменялись весьма мотивирующими фразами», – шутливо добавил генеральный менеджер Роб Пелинка.
«Хорошая защита. Нападение лучше», – позже рассказал Джеймс о словах своему сыну.
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