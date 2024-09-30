«Я должен быть эффективным. Потраченное на Твиттер время неэффективно». Джей Джей Редик отказался от соцсетей

Джей Джей Редик рассказал о работе главным тренером «Лейкерс».

«Вы больше не увидите моих твитов или постов в соцсетях. Они дают много преимуществ. Но мои возможности по общению с миром ограничены. Дома мне нужно выделять время для детей, полностью отрешиться от окружающего мира ради семьи. Остальное время отдано моей работе в офисе.

Мы говорили об эффективности с персоналом на этой неделе. Все, что я делаю, должно быть эффективным. Проведенное в Твиттере время неэффективно для главного тренера клуба», – заключил Редик в интервью Los Angeles Times.

Бывший баскетболист и эксперт ESPN не появлялся в соцсетях с июня. Редик также отказался от подкастов, включая шоу «Mind the Game» с Леброном Джеймсом .