«Я должен быть эффективным. Потраченное на Твиттер время неэффективно». Джей Джей Редик отказался от соцсетей
Джей Джей Редик рассказал о работе главным тренером «Лейкерс».
«Вы больше не увидите моих твитов или постов в соцсетях. Они дают много преимуществ. Но мои возможности по общению с миром ограничены. Дома мне нужно выделять время для детей, полностью отрешиться от окружающего мира ради семьи. Остальное время отдано моей работе в офисе.
Мы говорили об эффективности с персоналом на этой неделе. Все, что я делаю, должно быть эффективным. Проведенное в Твиттере время неэффективно для главного тренера клуба», – заключил Редик в интервью Los Angeles Times.
Бывший баскетболист и эксперт ESPN не появлялся в соцсетях с июня. Редик также отказался от подкастов, включая шоу «Mind the Game» с Леброном Джеймсом.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Los Angeles Times
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