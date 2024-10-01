Донте Дивинченцо не переживал из-за своей роли в «Никс» и был оптимистично настроен перед сезоном (Стефан Бонди)

Донте Дивинченцо нормально воспринял переход Микэла Бриджеса в «Никс».

Как информирует обозреватель New York Post Стефан Бонди, защитник нормально воспринял новую роль в «Никс» и был оптимистично настроен перед сезоном-24/25.

Ранее сообщалось , что Дивинченцо не нравилась идея сокращения игрового времени и выхода со скамейки в связи с появлением в команде Бриджеса.

Дивинченцо перейдет из «Нью-Йорка » в «Миннесоту» в результате обмена с участием Карла-Энтони Таунса и Джулиуса Рэндла.