Инсайдер Ян Бегли: «Донте Дивинченцо не нравилась идея сокращения игрового времени и роли в этом сезоне»
Донте Дивинченцо не был доволен своей ролью в «Никс» в этом сезоне.
Об этом сообщает инсайдер SNY Ян Бегли.
«С учетом приобретений, которые были сделаны в межсезонье, Дивинченцо, вероятно, должен был выходить со скамейки запасных в этом сезоне. Микэл Бриджес, скорее всего, занял бы его место в стартовом составе.
Могу с уверенностью сказать, что Дивинченцо не нравилась идея сокращения игрового времени и роли в этом сезоне. Он провел лучший сезон в карьере и помог команде выиграть кучу матчей, когда она была не в полном составе», – пишет Бегли.
Дивинченцо перешел из «Нью-Йорка» в «Миннесоту» в результате обмена с участием Карла-Энтони Таунса и Джулиуса Рэндла.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: SNY
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости