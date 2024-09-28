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  • Инсайдер Ян Бегли: «Донте Дивинченцо не нравилась идея сокращения игрового времени и роли в этом сезоне»
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Инсайдер Ян Бегли: «Донте Дивинченцо не нравилась идея сокращения игрового времени и роли в этом сезоне»

Донте Дивинченцо не был доволен своей ролью в «Никс» в этом сезоне.

Об этом сообщает инсайдер SNY Ян Бегли.

«С учетом приобретений, которые были сделаны в межсезонье, Дивинченцо, вероятно, должен был выходить со скамейки запасных в этом сезоне. Микэл Бриджес, скорее всего, занял бы его место в стартовом составе.

Могу с уверенностью сказать, что Дивинченцо не нравилась идея сокращения игрового времени и роли в этом сезоне. Он провел лучший сезон в карьере и помог команде выиграть кучу матчей, когда она была не в полном составе», – пишет Бегли.

Дивинченцо перешел из «Нью-Йорка» в «Миннесоту» в результате обмена с участием Карла-Энтони Таунса и Джулиуса Рэндла.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: SNY
logoМиннесота
logoНью-Йорк
logoНБА
logoДонте Дивинченцо
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