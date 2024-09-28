Инсайдер Ян Бегли: «Донте Дивинченцо не нравилась идея сокращения игрового времени и роли в этом сезоне»

Донте Дивинченцо не был доволен своей ролью в «Никс» в этом сезоне.

Об этом сообщает инсайдер SNY Ян Бегли.

«С учетом приобретений, которые были сделаны в межсезонье, Дивинченцо, вероятно, должен был выходить со скамейки запасных в этом сезоне. Микэл Бриджес, скорее всего, занял бы его место в стартовом составе.

Могу с уверенностью сказать, что Дивинченцо не нравилась идея сокращения игрового времени и роли в этом сезоне. Он провел лучший сезон в карьере и помог команде выиграть кучу матчей, когда она была не в полном составе», – пишет Бегли.

Дивинченцо перешел из «Нью-Йорка » в «Миннесоту» в результате обмена с участием Карла-Энтони Таунса и Джулиуса Рэндла.