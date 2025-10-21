1

Яннис Адетокумбо о «Милуоки»: «Мы не фавориты, но станем проблемой для других команд»

Яннис Адетокумбо предупредил НБА об опасности «Бакс».

«Мы не фавориты, но станем проблемой для других команд. Мы будем опасными. Наша команда выстроена так, что она очень, очень опасна. У нас много снайперов, много плеймейкеров и дриблеров, много игроков оборонительного плана.

Мы можем размениваться в защите, у нас есть невероятный «большой», который умеет растягивать площадку. Мы выстроены именно так, как нужно, чтобы заявить о себе.

Сначала наша цель – среда [первый матч сезона против «Вашингтона»]. После этого – оставаться здоровыми. А затем – дойти до плей-офф и постараться выиграть серию», – заявил Яннис Адетокумбо.

