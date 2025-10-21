Яннис Адетокумбо о «Милуоки»: «Мы не фавориты, но станем проблемой для других команд»
Яннис Адетокумбо предупредил НБА об опасности «Бакс».
«Мы не фавориты, но станем проблемой для других команд. Мы будем опасными. Наша команда выстроена так, что она очень, очень опасна. У нас много снайперов, много плеймейкеров и дриблеров, много игроков оборонительного плана.
Мы можем размениваться в защите, у нас есть невероятный «большой», который умеет растягивать площадку. Мы выстроены именно так, как нужно, чтобы заявить о себе.
Сначала наша цель – среда [первый матч сезона против «Вашингтона»]. После этого – оставаться здоровыми. А затем – дойти до плей-офф и постараться выиграть серию», – заявил Яннис Адетокумбо.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?355 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ClutchPoints
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости