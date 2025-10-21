Юки Кавамура останется с «Чикаго» на время восстановления после травмы
Японский разыгрывающий сможет посещать базу «Буллс» во время восстановления.
Несколько дней назад «Чикаго» отчислил Юки Кавамуру, сославшись на медицинские показания. Защитник прекратил выступления в предсезонных матчах из-за боли в правой голени.
Вчера разыгрывающий был замечен в тренажерном зале команды, а также выполняющим упражнения с мячом на площадке. «Буллс» подтвердили, что Кавамура останется с командой на период реабилитации.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости