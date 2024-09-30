Джош Харт: «Надеюсь что Гарден продемонстрирует Джулиусу Рэндлу и Донте Дивинченцо свою признательность, когда они приедут к нам»

Джош Харт прокомментировал уход одноклубников после обмена.

Джулиус Рэндл и Донте Дивинченцо покинут «Никс» в результате сделки по Карлу-Энтони Таунсу.

«Для Рэндла это будет сложная и досадная ситуация. Он пришел, когда команда проигрывала, изменил траекторию движения клуба. Фанаты «Нью-Йорка » благодарны ему за это. Все время, которое он провел здесь, он демонстрировал страсть и соревновательный дух. Ему, наверняка, тяжело. Надеюсь, что Гарден продемонстрирует ему и Донте Дивиченцо свою признательность за жертвы, которые они принесли», – заключил Харт .