Джош Харт: «Надеюсь что Гарден продемонстрирует Джулиусу Рэндлу и Донте Дивинченцо свою признательность, когда они приедут к нам»
Джош Харт прокомментировал уход одноклубников после обмена.
Джулиус Рэндл и Донте Дивинченцо покинут «Никс» в результате сделки по Карлу-Энтони Таунсу.
«Для Рэндла это будет сложная и досадная ситуация. Он пришел, когда команда проигрывала, изменил траекторию движения клуба. Фанаты «Нью-Йорка» благодарны ему за это. Все время, которое он провел здесь, он демонстрировал страсть и соревновательный дух. Ему, наверняка, тяжело. Надеюсь, что Гарден продемонстрирует ему и Донте Дивиченцо свою признательность за жертвы, которые они принесли», – заключил Харт.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Knicks Videos в сети X
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