Бобби Портис о подписании Танасиса и Алекса Адетокумбо: «Присутствие этих двоих в раздевалке, несомненно, повышает наши шансы удержать Янниса»
Ветеран «Милуоки» высоко оценил роль Танасиса и Алекса Адетокумбо.
«Танасис делает для команды так много, но это просто остается незамеченным. Иногда, будучи 13-м, 14-м или 15-м игроком, от тебя не ждут минут на площадке. Поэтому нужно приносить пользу другими способами, и та энергия, которую он дает команды – по-настоящему уникальна.
Что касается Алекса, я знаю его уже около шести лет. Он – хороший парень. Так что присутствие этих двоих в раздевалке, несомненно, повышает наши шансы удержать Янниса», – сказал Бобби Портис.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?437 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Run It Back on FanDuel TV
