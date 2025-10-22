  • Спортс
  • Бобби Портис о подписании Танасиса и Алекса Адетокумбо: «Присутствие этих двоих в раздевалке, несомненно, повышает наши шансы удержать Янниса»
1

Бобби Портис о подписании Танасиса и Алекса Адетокумбо: «Присутствие этих двоих в раздевалке, несомненно, повышает наши шансы удержать Янниса»

Ветеран «Милуоки» высоко оценил роль Танасиса и Алекса Адетокумбо.

«Танасис делает для команды так много, но это просто остается незамеченным. Иногда, будучи 13-м, 14-м или 15-м игроком, от тебя не ждут минут на площадке. Поэтому нужно приносить пользу другими способами, и та энергия, которую он дает команды – по-настоящему уникальна.

Что касается Алекса, я знаю его уже около шести лет. Он – хороший парень. Так что присутствие этих двоих в раздевалке, несомненно, повышает наши шансы удержать Янниса», – сказал Бобби Портис.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Run It Back on FanDuel TV
logoЯннис Адетокумбо
Алекс Адетокумбо
logoТанасис Адетокумбо
logoНБА
logoМилуоки
logoБобби Портис
