Эйс Бэйли может не сыграть в матче «Юты» против «Клипперс»

Новичок «Джаз» может не сыграть в первом матче сезона из-за болезни.

Как сообщает Энди Ларсен из The Salt Lake Tribune, существует вероятность, что Эйс Бэйли не сыграет в домашнем матче открытия против «Клипперс» из-за гриппа.

«Буду следить за отчетом о травмах, который выйдет позже сегодня, но похоже Эйс Бэйли может пропустить первый матч «Юты» в новом сезоне. И причина, как мне сказали, не в тендините колена, а в гриппе», – написал Ларсен.

19-летний баскетболист, выбранный «Джаз» под 5-м номером драфта 2025 года, пропустил последнюю предсезонную игру «Юты» против «Портленд» из-за боли в коленях. И хотя эта проблема, кажется, решена, теперь новичок столкнулся с гриппом, который ставит под вопрос его участие в дебютном матче сезона.