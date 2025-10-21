0

Эйс Бэйли может не сыграть в матче «Юты» против «Клипперс»

Новичок «Джаз» может не сыграть в первом матче сезона из-за болезни.

Как сообщает Энди Ларсен из The Salt Lake Tribune, существует вероятность, что Эйс Бэйли не сыграет в домашнем матче открытия против «Клипперс» из-за гриппа.

«Буду следить за отчетом о травмах, который выйдет позже сегодня, но похоже Эйс Бэйли может пропустить первый матч «Юты» в новом сезоне. И причина, как мне сказали, не в тендините колена, а в гриппе», – написал Ларсен.

19-летний баскетболист, выбранный «Джаз» под 5-м номером драфта 2025 года, пропустил последнюю предсезонную игру «Юты» против «Портленд» из-за боли в коленях. И хотя эта проблема, кажется, решена, теперь новичок столкнулся с гриппом, который ставит под вопрос его участие в дебютном матче сезона.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?290 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналист Энди Ларсена в соцсети X
logoЮта
logoЭйс Бэйли
logoНБА
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Эйс Бэйли испытывает проблемы с обоими коленями из-за тендинита
114 октября, 13:46
Эйс Бэйли набрал 25 очков и 6 подборов в дебютном предсезонном матче против «Хьюстона»
89 октября, 05:30Видео
Эйс Бэйли уволил своего менеджера Омара Купера и ищет нового представителя
524 сентября, 04:59
Главные новости
Леброн Джеймс: «Кливленд» под самым большим давлением из всех команд перед началом сезона»
12 минут назад
«Олимпиакос» предлагает Джареду Батлеру двухлетний контракт на 3 млн долларов
139 минут назад
«Майами» не сделал Тайлeру Хирро конкретного предложения по продлению контракта (Miami Herald)
259 минут назад
НБА возвращается! «Оклахома» примет «Хьюстон» в первом матче сезона, «Лейкерс» сыграют с «Голден Стэйт»
37сегодня, 17:15
Лука Дончич: «Наша цель – выиграть чемпионский титул»
6сегодня, 17:03
Алперен Шенгюн о Кевине Дюрэнте: «Он пришел голодным до побед»
2сегодня, 16:45
«Шарлотт» оставил Пэта Коннотона из-за его влияния в раздевалке, и рассчитывает использовать его контракт для обменов (Марк Стейн)
4сегодня, 16:28
Эрик Споэльстра: «Норман Пауэлл может быть важной частью нашего нападения»
1сегодня, 16:08
Макси Клебер выбыл из строя как минимум на две недели
4сегодня, 15:40
Адам Сильвер о новом формате Матча всех звезд НБА: «Думаю, парни отнесутся к этому с большим энтузиазмом»
2сегодня, 15:29
Ко всем новостям
Последние новости
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» уступила МБА, курское «Динамо» разгромило московское и другие результаты
54 минуты назад
Еврокубок. «Ульм» играет с «Бешикташем», «Арис» принимает «Манресу» и другие матчи
сегодня, 17:40Live
Шакил Маккиссик полностью восстановился и готов сыграть с «Баварией»
сегодня, 15:04
Ришон Холмс может пропустить матч Евролиги с «Виртусом»
сегодня, 14:52
«Реал» сыграет с «Маккаби» без Серхио Юля, Андреса Фелиса и Бруну Фернанду
сегодня, 13:16
Зоран Лукич: «МБА-МАИ будет как минимум в пятерке лучших»
3сегодня, 11:53
Купер Флэгг – самый молодой игрок НБА сезона-2025/26
сегодня, 11:37
Юки Кавамура останется с «Чикаго» на время восстановления после травмы
сегодня, 08:59
Ян Ханьсэнь приобрел подержанный BMW X5, сдав на водительские права
7сегодня, 08:40
Бобан Марьянович: «Каждый раз, когда у тебя плохое настроение, ты смотришь лучшие моменты Расселла Уэстбрука»
5сегодня, 08:24