0

Купер Флэгг – самый молодой игрок НБА сезона-2025/26

Первый номер драфта-2025 родился позже всех других баскетболистов лиги.

Топ-10 самых молодых игроков нового сезона:

  1. Купер Флэгг («Даллас», дата рождения: 21 декабря 2006)

  2. Ноа Эссанг («Чикаго», 18 декабря 2006)

  3. Йоан Беранже («Миннесота», 6 ноября 2006)

  4. Джеремайя Фирс («Новый Орлеан», 14 октября 2006)

  5. Хаман Малуач («Финикс», 14 сентября 2006)

  6. Эйс Бэйли («Юта», 13 августа 2006)

  7. Рокко Зикарски («Миннесота», 11 июля 2006)

  8. Каспарас Якучионис («Майами», 29 мая 2006)

  9. Нолан Траоре («Бруклин», 28 мая 2006)

  10. Бен Сараф («Бруклин», 14 апреля 2006)

6 из 10 баскетболистов в этом списке являются не-американцами.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?75 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
logoКупер Флэгг
logoЙоан Беранже
logoХаман Малуач
logoНолан Траоре
logoНБА
logoЭйс Бэйли
Рокко Зикарски
logoКаспарас Якучионис
Бен Сараф
logoНоа Эссанг
logoДжеремайя Фирс
