Купер Флэгг – самый молодой игрок НБА сезона-2025/26

Первый номер драфта-2025 родился позже всех других баскетболистов лиги.

Топ-10 самых молодых игроков нового сезона: Купер Флэгг («Даллас», дата рождения: 21 декабря 2006) Ноа Эссанг («Чикаго», 18 декабря 2006) Йоан Беранже («Миннесота», 6 ноября 2006) Джеремайя Фирс («Новый Орлеан», 14 октября 2006) Хаман Малуач («Финикс», 14 сентября 2006) Эйс Бэйли («Юта», 13 августа 2006) Рокко Зикарски («Миннесота», 11 июля 2006) Каспарас Якучионис («Майами», 29 мая 2006) Нолан Траоре («Бруклин», 28 мая 2006) Бен Сараф («Бруклин», 14 апреля 2006) 6 из 10 баскетболистов в этом списке являются не-американцами.