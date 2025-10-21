«Майами» не сделал Тайлeру Хирро конкретного предложения по продлению контракта (Miami Herald)
Тайлeр Хирро не подпишет новое соглашение с «Хит» до следующего лета.
По данным Miami Herald, стороны вели переговоры, однако «Майами» так и не представил официального предложения. После лучшего сезона в карьере 25-летнего баскетболиста клуб решил повременить с предложением и посмотреть, сможет ли Хирро подтвердить свой уровень в ближайшие месяцы.
Защитник «Хит» имел право подписать трехлетнее продление на сумму до 149,7 млн долларов. Окно для заключения такого соглашения открылось 1 октября и закрылось в понедельник. Следующим летом Хирро сможет рассчитывать на четырехлетний контракт стоимостью до 207 млн долларов.
В прошлом сезоне баскетболист провел 79 матчей в составе «Майами», набирая в среднем 24,2 очка, 5,2 подбора и 5,5 передачи за 36 минут на паркете.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Miami Herald
